HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

IOC Başkanından seyircisiz olimpiyat açıklaması

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Covid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen olimpiyatları kapalı kapılar ardında gerçekleştirmek istemediklerini söyledi.

IOC Başkanından seyircisiz olimpiyat açıklaması
16.07.2020 09:03 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:06

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Covid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen olimpiyatları kapalı kapılar ardında gerçekleştirmek istemediklerini söyledi.

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili iptal ya da seyircisiz müsabaka tartışmaları sürerken, konuya ilişkin açıklama IOC Başkanı Thomas Bach'tan geldi. Bach, dün Cenevre'de yaptığı değerlendirmede olimpiyat katılımcılarının güvenliği ve sağlığını garanti altına almak için her türlü önlemin düşünüldüğünü söyledi. Buna rağmen IOC'nin seyircisiz olimpiyat fikrine sıcak bakmadığını kaydeden Bach, "Kapalı kapılar ardında gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları açıkça istemediğimiz bir şey" şeklinde konuştu.

Organizasyonun tüm katılımcılarının sağlığını korumaya yönelik bir çözüm üzerinde çalıştıklarını kaydeden Bach, diğer yandan da olimpiyat ruhunu yansıtmaya çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Gözler 2021 yılında

Bu yaz gerçekleştirilmesi beklenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından önümüzdeki yıla ertelenmiş, olimpiyatların 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Covid-19 karşısında etkin bir tedavi ya da aşı bulunamaması nedeniyle dev organizasyonun iptal edilebileceği ya da seyircisiz olarak yapılabileceği söylentileri gündeme gelmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu Güncel
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 3. Sayfa
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet Dünya
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu Yaşam
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu Güncel
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
Uzman çavuş 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulununca Şırnak sokaklara döküldü
Uzman çavuş 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulununca Şırnak sokaklara döküldü
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu
Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Uçaklarda gizli denetçi dönemi! Kurallara uymayan yolculara ceza yazılacak
Uçaklarda gizli denetçi dönemi! Kurallara uymayan yolculara ceza yazılacak
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Korkunç iddia: HDP Milletvekili Mensur Işık eşini darbedip hastaneye gitmesine engel oldu
Korkunç iddia: HDP Milletvekili Mensur Işık eşini darbedip hastaneye gitmesine engel oldu
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8'li finalde görev alacak
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8'li finalde görev alacak
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Ömer Çelik Celal Adan Murat Kurum Meral Akşener
Magazin Filiz Akın Tuğba Özerk Selçuk Yöntem İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Tamer Tuna Okan Buruk İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Darbe Şehit Asker 15 Temmuz
Şu an buradasınız: IOC Başkanından seyircisiz olimpiyat açıklaması - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 09:07:37. #1.14#
title