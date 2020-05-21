IOC Başkanı Bach'tan "Tokyo oyunlarının B planı yok" açıklaması
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IOC Başkanı Bach'tan "Tokyo oyunlarının B planı yok" açıklaması

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatlarının gelecek yıl da düzenlenememesi halinde iptal edileceğini açıkladı.

IOC Başkanı Bach'tan
21.05.2020 07:52 | Son Güncelleme: 21.05.2020 07:52

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatlarının gelecek yıl da düzenlenememesi halinde iptal edileceğini açıkladı.

Kyodo haber ajansını haberine göre, İngiliz BBC Sport televizyonuna konuşan Komite Başkanı Bach, salgın sebebiyle 2021'e ertelenen Tokyo oyunlarına yönelik Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun "B" planının olmadığını" söyledi.

Bach, "Bir organizasyon komitesinde 3 ya da 5 bin insanı daima istihdam edemezsiniz. Dünya çapında federasyonların spor takvimlerini her yıl değiştiremezsiniz. Sporcuları bilinmezlik içerisinde bırakamazsınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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