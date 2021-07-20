IOC Başkanı Bach: "Dünyanın en iyi sporcuları hayallerini gerçekleştirmek için sabırsız"
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IOC Başkanı Bach: "Dünyanın en iyi sporcuları hayallerini gerçekleştirmek için sabırsız"

IOC Başkanı Bach: 'Dünyanın en iyi sporcuları hayallerini gerçekleştirmek için sabırsız'
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen Tokyo Olimpiyatları'nı düzenlemenin dünyaya dayanışma mesajı vereceğini söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen Tokyo Olimpiyatları'nı düzenlemenin dünyaya dayanışma mesajı vereceğini söyledi.

23 Temmuz'da başlayacak turnuva öncesinde Tokyo'da düzenlenen IOC oturumunda konuşan Bach, "Tüm doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının kahramanca çabaları sayesinde bugün burada birlikte olabiliyoruz." dedi.

Tokyo'nun ev sahibi şehir resmi statüsünü kazandığı 8 yıl önceden bugüne IOC'nin Japonya ile güvenilir partnerliğinden övgüyle bahseden Bach, "Japonların azim ve adanmışlık erdemleri bizi hayran bırakıyor." diye konuştu.

Olimpiyatları düzenlemenin tüm dünyaya barış, dayanışma ve direnç mesajı vereceğini kaydeden Bach, "Dünyanın en iyi sporcuları sonunda olimpiyat hayallerini gerçekleştirmek için sabırsızlar" ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, Kovid-19'a rağmen olimpiyatları düzenleme konusunda önceliklerinin "güvenli müsabakalar" olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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IOC Başkanı Bach: "Dünyanın en iyi sporcuları hayallerini gerçekleştirmek için sabırsız" - Haberler
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