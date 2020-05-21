IObit Software Updater 3 Yayınlandı! Programları Kolayca Güncelleyin
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IObit Software Updater 3 Yayınlandı! Programları Kolayca Güncelleyin

Kolay program günceleme aracı IObit Software Updater yeni sürümü ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Bugün itibarıyla yayınlanan IObit Software Updater 3 sürümü ile birlikte platforma onlarca yeni uygulama ve güncelleme dahil edildi.

IObit Software Updater 3 Yayınlandı! Programları Kolayca Güncelleyin
21.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:48

Kolay program günceleme aracı IObit Software Updater yeni sürümü ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Bugün itibarıyla yayınlanan IObit Software Updater 3 sürümü ile birlikte platforma onlarca yeni uygulama ve güncelleme dahil edildi.

Dünyanın önde gelen yazılım üreticilerinden IObit, uzun süre önce yayınladığı oldukça kullanışlı araçlarından bir tanesi olan IObit Software Updater ile bilgisayar kullanıcılarının işini bir hayli kolaylaştırıyordu. Bilgisayarlarda yüklü programların son güncellemelerini tek ekranda gösteren Software Updater, saniyeler içinde güncelleme işlemlerinin yapılabilmesine olanak sağlıyordu.

Milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya devam edilen Software Updater isimli program, bugün itibarıyla yenilendi. IObit, üçüncü sürümü kullanıcıların beğenisine sunduğunu dile getirirken, yapılan değişiklikleri de aktardı.

IObit Software Updater 3 yenilikleri

IObit Software Updater 3 sürümü ile güncelleme yazılımının veri tabanındaki programların sayısı yüzde 150 oranında artırıldı. Sisteme dahil edilen yeni programlar, daha önceki sürümlerde olduğu gibi ayrıntılı bir güvenlik ve tarama işleminden geçirildi. Böylece kullanıcılara önerilen güncellemelerin ve programların tam anlamıyla güvenli olduğundan emin olundu.

Kullanıcıların yükleyebilecekleri ve güncelleyebilecekleri uygulamalar çeşitli başlıklar altında verilmeye devam edilirken, bunların arasına Uzaktan Çalışma Araçları başlığı eklendi. Bu başlıkla birlikte Zoom, Meet ve buna benzer programlar dahil edilerek, son zamanlarda en çok indirilen programlar sisteme dahil edildi.

Yapılan bir başka yenilik ise Software Updater programına ayrılan sunucuların yükseltilmesi oldu. IObit tarafından yapılan açıklamaya göre Software Updater'da yer alan programlar ve güncellemeler bir önceki sürüme göre yüzde 150 daha hızlı indirilebilir hale getirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan IObit Ürün Müdür Bing Wang, "IObit Software Updater 3, Windows bilgisayarları için yazılım yüklemek veya güncellemek isteyenler için çok hafif ve basit bir araçtır. Program sayesinde kullanıcılar birkaç tıklamayla en popüler yazılımlara sahip olabilirler. IObit Software Updater 3, kullanıcıların zamandan ve çabadan tasarruf etmesini sağlar ve yazılımı yüklerken veya güncellerken bilgisayarlarını paket yazılımlardan, virüslü yükleyicilerden ve can sıkıcı reklamlardan uzak tutar." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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