IO Interactive, PlayStation Magazine'e PS5 için Hitman 3, Cyberpunk 2077, Marvel's Avengers hakkında bilgiler verdi IO Interactive oyunlarını PS5 ile entegre edecek. IO oyunları nelerdir? Hitman 3, Cyberpunk 2077, Marvel's Avengers PS5'te olacak mı? PS5 oyunları neler? PlayStation 5 için onaylanan tüm oyunlar haberimizde. Hitman 3 çıkış tarihi ne zaman?

Yeni nesil oyun konsolu PS5 ile oynanabilecek birkaç oyun daha belli oldu. IO Interactive, PlayStation Magazine'in 178. sayısında konu ile ilgili bilgiler verdi.

Glacier motoru ile geliştirilecek olan oyun içinMattias Engström "PS5'in yeteneklerinden ilham alarak teknolojimizi geliştireceğiz" dedi.

Dergide ayrıca Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077, Marvel's Avengers ve Star Wars Squadrons hakkında da bilgiler yer alıyor.

HORIZON FORBIDDEN WEST

Oyunun yeni bölgesi, yaratıkları ve düşmanları ile PS5'e özel Horizon Forbidden West için dergide 5 maddelik kısım da yer alıyor. Ayrıca, dergide Aloy'un geri döndüğü de yazıyor.

CYBERPUNK 2077

Night City'nin neon sokaklarının ve barlarının PS5'te olacağına emindik zaten. Bu oyun RPG ile FPS oyunu arasındaki ince çizgide. Yaptığınız her seçimin görevi sonuçları nasıl etkiliyor göreceksiniz.

MARVEL'S AVENGERS

Tom Raider geliştiricisi Crystal Dynamics tarafından yaratılan efsanevi süper kahraman takımı Marvel's Avengers, çok oyunculu bir oyun olacak. Tek oyunculu görevlerde oyun içerisinde olacak. Görevler arası bağlantının çok iyi olduğu da söyleniyor.

PS5 OYUNLARI NELER?

A Rat's Quest: The Way Back Home

Assasin's Creed Valhalla

Astro's Playroom

Battlefield 6

Bugsnax

Call of Duty Warzone

Chivalry: Medieval Warfare 2

Chorus

Cris Tales

Cyberpunk 2077

Cygni: All Guns Blazing

Dauntless

Deathloop

Demon's Souls

Destiny 2: Beyond Light

Destruction All Stars

Dirt 5

Dragon Age 4

Dustborn

Dying Light 2

Far Cry 6

FIFA 21

Flea Madness

Ghostwire: Tokyo

Godfall

Gods & Monsters

Goodbye Volcano High

Gothic Remake

GTA V/ GTA Online

Gran Turismo 7

Haven

Heavenly Bodies

Hitman 3

Horizon Forbidden West

In Sound Mind

Jett: The Far Shore

Kena: Bridge of The Spirits

Little Devil Inside

Madden 21

Marvel's Avengers

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Metal: Hellsinger

MicroMan

Moonrary

IO OYUNLARI NELER?

Hitman serisi

Freedom Fighters

Mini Ninjas

Kane & Lynch: Dead Men

Kane & Lynch 2: Dog Days

HITMAN 3 ÇIKIŞ TARİHİ

Ocak 2021