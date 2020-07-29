IO Interactive, PlayStation Magazine'e PS5 için Hitman 3, Cyberpunk 2077, Marvel's Avengers hakkında bilgiler verdi
IO Interactive oyunlarını PS5 ile entegre edecek. IO oyunları nelerdir? Hitman 3, Cyberpunk 2077, Marvel's Avengers PS5'te olacak mı? PS5 oyunları neler? PlayStation 5 için onaylanan tüm oyunlar haberimizde. Hitman 3 çıkış tarihi ne zaman?
Yeni nesil oyun konsolu PS5 ile oynanabilecek birkaç oyun daha belli oldu. IO Interactive, PlayStation Magazine'in 178. sayısında konu ile ilgili bilgiler verdi.
Glacier motoru ile geliştirilecek olan oyun içinMattias Engström "PS5'in yeteneklerinden ilham alarak teknolojimizi geliştireceğiz" dedi.
Dergide ayrıca Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077, Marvel's Avengers ve Star Wars Squadrons hakkında da bilgiler yer alıyor.
HORIZON FORBIDDEN WEST
Oyunun yeni bölgesi, yaratıkları ve düşmanları ile PS5'e özel Horizon Forbidden West için dergide 5 maddelik kısım da yer alıyor. Ayrıca, dergide Aloy'un geri döndüğü de yazıyor.
CYBERPUNK 2077
Night City'nin neon sokaklarının ve barlarının PS5'te olacağına emindik zaten. Bu oyun RPG ile FPS oyunu arasındaki ince çizgide. Yaptığınız her seçimin görevi sonuçları nasıl etkiliyor göreceksiniz.
MARVEL'S AVENGERS
Tom Raider geliştiricisi Crystal Dynamics tarafından yaratılan efsanevi süper kahraman takımı Marvel's Avengers, çok oyunculu bir oyun olacak. Tek oyunculu görevlerde oyun içerisinde olacak. Görevler arası bağlantının çok iyi olduğu da söyleniyor.
PS5 OYUNLARI NELER?
A Rat's Quest: The Way Back Home
Assasin's Creed Valhalla
Astro's Playroom
Battlefield 6
Bugsnax
Call of Duty Warzone
Chivalry: Medieval Warfare 2
Chorus
Cris Tales
Cyberpunk 2077
Cygni: All Guns Blazing
Dauntless
Deathloop
Demon's Souls
Destiny 2: Beyond Light
Destruction All Stars
Dirt 5
Dragon Age 4
Dustborn
Dying Light 2
Far Cry 6
FIFA 21
Flea Madness
Ghostwire: Tokyo
Godfall
Gods & Monsters
Goodbye Volcano High
Gothic Remake
GTA V/ GTA Online
Gran Turismo 7
Haven
Heavenly Bodies
Hitman 3
Horizon Forbidden West
In Sound Mind
Jett: The Far Shore
Kena: Bridge of The Spirits
Little Devil Inside
Madden 21
Marvel's Avengers
Marvel's Spider-Man Miles Morales
Metal: Hellsinger
MicroMan
Moonrary
IO OYUNLARI NELER?
Hitman serisi
Freedom Fighters
Mini Ninjas
Kane & Lynch: Dead Men
Kane & Lynch 2: Dog Days
HITMAN 3 ÇIKIŞ TARİHİ
Ocak 2021