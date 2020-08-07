IO Interactive, Hitman üçlemesine VR desteği geleceğini belirtti
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IO Interactive, Hitman üçlemesine VR desteği geleceğini belirtti

Sony, State of Play yayınında Hitman 3 için açıklamalar yaptı. Geliştirici IO Interactive, Hitman World of Assassination üçlemesine VR desteği geleceğini belirtti. Hitman 3 sistem gereksinimleri neler? Hitman 3 çıkış tarihi ne zaman? Hitman 3 platformaları neler?

07.08.2020 11:40 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:46

Geliştirici IO Interactive, Hitman World of Assassination üçlemesi için VR desteği sağlayacağını duyurdu. VR desteğinin 2021 yılında çıkacak olan Hitman 3 ile piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Yeni nesil konsollar PS5 ve Xbox One Series X ile gelecek. Fakat PS4, Xbox One, PC'de de desteklenecek.

Sadece Hitman 3 ile geleceği söylense bile, üçlemenin içeriğindeki konum aktarımı yolu sebebiyle önceki oyunlarda da VR desteği bulunacak.

State of Play yayınında açıklanan VR desteği Hitman tutkunlarını sevindirdi. Geliştirilen suikast deneyimi ile çok daha gerçekçi bir oyun olacağı kesin.

IO Interactive, Hitman üçlemesine VR desteği geleceğini belirtti

Ajan 47 'nin yeni maceraları ilk olarak Future of Gaming etkinliğinde duyurulmuştu. PS5'in güçlü donanımı ve hızı sayesinde Hitman 3'ün seviyeleri çok daha zorlayıcı ve karmaşık olacak. VR desteği bu durumu daha kolaylaştırabilir. Oyundaki zorluklara karşı daha basit çözümler sağlayabilir.

HITMAN 3 ÇIKIŞ TARİHİ

Hitman 3, Ocak 2021'de piyasaya sürülecek.

HITMAN 3 PLATFORMLARI

Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 2, Xbox, Mac OS

IO Interactive, Hitman üçlemesine VR desteği geleceğini belirtti
IO Interactive, Hitman üçlemesine VR desteği geleceğini belirtti

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