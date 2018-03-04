Invento Teknoloji ve Bilgi Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Necmi Ön, Invento Teknoloji'nin faaliyet alanları ile ilgili bilgileri Wise TV'ye aktardı.

Invento Teknoloji'nin temel faaliyet alanlarının danışmanlık, siber güvenlik ve güvenlik entegrasyonu olduğunu ifade eden Ön, güvenlik konusundaki algının ve ilginin gittikçe artarak devam etmesini sağlamak amaçlarının olduğunu belirtti.