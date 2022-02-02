INVAMED-RD Global'den aort anevrizmasına yönelik yenilikçi tedavi yaklaşımı

Kalp ve Damar Cerrahisinde en tehlikeli hastalıklar arasında gösterilen ve tüm anevrizmaların yaklaşık yüzde 75'ini oluşturan aort anevrizması, INVAMED-RD Global üretim kampüsünde geliştirilen STENA Akım Yönlendirici Çok Katmanlı Stent ile endovasküler olarak tedavi edilebiliyor.

INVAMED-RD Global açıklamasına göre, ne zaman, nerede ortaya çıkacağı belli olmayan ve hiçbir belirti vermeyen aort anevrizmaları, vücudun en büyük arteri olan aort damarının duvarındaki zayıflamaya bağlı olarak gelişen balonlaşması olarak biliniyor.

En büyük tehlike ise aort anevrizmasındaki genişlemenin belli değerlerin üzerine çıktığında ya patlayarak dışa doğru kanama yapması ya da disseksiyon şeklinde içine doğru yırtılma göstermesi geliyor. Her iki komplikasyonda da ciddi oranda ölüm riski bulunuyor.

Yapılmış olan klinik çalışmalarda, disseke olmuş anevrizması olan kişilerin yüzde 50'sinin, rüptüre bir anevrizmaya sahip her 10 kişiden yaklaşık 8'inin hastaneye kaldırılmadan önce hayatını kaybettiği kaydedilerek riskin ciddiyeti tanımlanıyor.

Genel olarak 65 yaş üzerindeki bireylerin yüzde 3-4'ünde, 70 yaş üzerinde ise yüzde 10'nunda anevrizma saptanıyor. Ancak sigara kullanımı, obezite, kalp hastalığı veya atardamarlarla ilgili diğer hastalıklar için kalıtımsal geçiş, hipertansiyon gibi risk faktörlerinin sayısı ile orantılı olarak bu oranlarda artış görülüyor.

Erken teşhis aort anevrizması hastalığının tedavisinde hayat kurtaran son derece önemli bir faktördür. Uzmanlar, özellikle ailede anevrizma öyküsü bulunan ve risk faktörlerini taşıyan kişilerin mutlaka gerekli kontrol ve tetkikleri yaptırmalarını tavsiye ediyor.

Aort anevrizması tedavisinde yeni yaklaşım

INVAMED-RD Global AR-GE Laboratuvarlarında geliştirilen STENA Akım Yönlendirici Çok Katmanlı Stent, aort anevrizması hastalığının yönetiminde ileri sağlık teknolojilerini temsil eden yenilikçi bir tedavi yaklaşımı olarak dikkati çekiyor.

STENA Stent ile aort anevrizmasının endovasküler tedavisi, minimal travma ile lokal anestezi altında uygulanabilmesi, daha az ağrı, düşük sistemik inflamatuar cevap, hastane ve yoğun bakımda kalış süresinin kısalması gibi avantajları ile vasküler cerrahi ve girişimsel radyolojinin ulaştığı en uç noktalardan biri olarak biliniyor.

STENA Akım Yönlendirici Çok Katmanlı Akış Modülatörü teknolojisi, 5 katmanda birbirine bağlı kobalt alaşımlı tellerden oluşan esnek, kendiliğinden genişleyen bir ağdan oluşuyor. STENA Stent aort anevrizma kesesini geleneksel yöntemlerle dışlamak yerine modüle etmek ve fizyolojik olarak yönetmek için vücudun doğal mekanizmasını kullanıyor.

STENA özel ağ tasarımı ile kanı yerel yan dallara yönlendirip akışı yavaşlatarak anevrizma içinde türbülanssız bir model oluşturuyor. STENA Stent uygulaması basit ve yerleştirmesi kolay tasarımı ile tedavisi zor kompleks visseral arter anevrizmalarının endovasküler tedavisinde yüksek mortalite riski taşıyan yaşlı ve polimorbid hastalarda kullanım için ideal çözüm sunuyor.