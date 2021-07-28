Invamed-RD Global, ABD'ye teknoloji transferi işlemlerini başlattı
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Invamed-RD Global, ABD'ye teknoloji transferi işlemlerini başlattı

Invamed-RD Global, ABD'ye teknoloji transferi işlemlerini başlattı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Invamed-RD Global, FDA kayıt süreçlerinin tamamlanmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne teknoloji transferi işlemlerini başlattı.

Invamed-RD Global, FDA kayıt süreçlerinin tamamlanmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne teknoloji transferi işlemlerini başlattı.

Invamed-RD Global'den yapılan açıklamada, şirketin, gelişmiş tasarımları ve güvenli uygulamaları ile dört kıtada insan sağlığı için çalışmalara devam ettiği bildirildi.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Avrupa'nın en büyük üretim tesisi ve Ar-Ge laboratuvarlarına sahip olan ve Avrupa Komisyonu kriterlerinden tam not alan Invamed-RD Global, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (The US Food and Drug Administration- FDA) kayıt süreçlerinin tamamlanmasının ardından ABD'ye teknoloji transferi işlemlerini başlattı. Florida eyaleti Free Zone bölgesinde kurulacak üretim tesisi, Türkiye tesisleri ile entegre biçimde çalışacak.

Invamed-RD Global, başta kanser araştırmaları olmak üzere, insan hayatı için önem arz eden birçok yeni tedavi yöntemlerine dair çalışmalarına, Cleveland Clinic & New York University Medical Center & NYU Langone Medical Center akademik iş birliği çerçevesinde devam edecek.

FDA kayıt süreçlerinin tamamlanmasının ardından High Impact Performance Incentive Grants (HIPI) Sistemi ile kurulacak yeni üretim tesisi için bölgede başlatılan hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Şirket, FDA şirket kayıt süreci sonrasında dünyadaki pazar payını artırmayı hedefliyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, K-FDA, TGA, CE, ISO 13485 gibi uluslararası sertifikaları ile başta Avustralya, İngiltere, İtalya, Japonya, Kore olmak üzere toplam 70 ülkeye tedarik zincirine sahip Invamed-RD Global'in ABD Sağlık Bakanlığı'nın önde gelen denetim kurumu olan FDA nezdindeki kayıtları geçtiğimiz günlerde onaylandı.

Yüksek teknolojik altyapısı ile geliştirdiği farklı tedavi yöntemleri ile Amerika Patent Ofisi tarafından tescillenmiş patentlere sahip Invamed-RD Global, FDA şirket kayıt sürecinin tamamlanmasıyla beraber dünyadaki pazar payını artırmayı hedefliyor.

ABD'nin en eski tüketici koruma kuruluşlarından biri olan FDA, birçok gıda ürünü, insan ve hayvan ilacı, biyolojik kökenli tedavi maddesi, tıbbi cihaz, radyasyon yayan ürün ve kozmetik alanında yürüttüğü bilimsel çalışmalar ve toplum sağlığı konusundaki düzenlemeleriyle ilaç ve tıbbi cihazların, satışa sunulmadan önce güvenli ve etkili olup olmadığının takibini üsteleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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