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İNULAŞ 20 halk otobüsü şoförü alacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İNULAŞ 20 halk otobüsü şoförü alacak

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İNULAŞ firmasının halk otobüslerinde çalışmak üzere 20 halk otobüsü şoförü alımı yapılacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İNULAŞ firmasının halk otobüslerinde çalışmak üzere 20 halk otobüsü şoförü alımı yapılacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek maksadıyla kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. İstihdam Merkezi, halk otobüslerinde çalışacak 20 şoför alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, şehrin toplu taşıma organizasyonunu sürdüren İNULAŞ firmasında çalışmak üzere şoför alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan İNULAŞ firması, halk otobüslerinde şoför olarak çalışmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Firmada çalışmak üzere E veya D sınıfı ehliyeti bulunan 20 şoför alımı yapılacak. Başvurular 22 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili geniş bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler." - BURSA

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Haber: İNULAŞ 20 halk otobüsü şoförü alacak - Haberler Ekonomi
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