Intstagram çöktü mü? İnstagram neden çöktü? Intstagram'a ne oldu?
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Intstagram çöktü mü? İnstagram neden çöktü? Intstagram'a ne oldu?

Intagram kullanıcıları hesaplarına giriş yapma istediklerinde orunla karşılaştı. Uygulamaya giren kullanıcılar Intstagram çöktü mü ve İnstagram neden çöktü mü gibi sorular sordu. Peki, Intstagram'a ne oldu? Intstagram çöktü mü?

Intstagram çöktü mü? İnstagram neden çöktü? Intstagram'a ne oldu?
17.09.2020 21:18 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:23

Sosyal medya kullanıcılarının en çok kullandığı uygulamalardan olan Instagram'da ersim sorunu yaşanıyor. Peki, Intstagram çöktü mü? Intstagram'a ne oldu? İnstagram neden çöktü? İşte, detaylar.

INTSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar şuan hesaplarına giremiyor ve Instagram' erişim orunu yaşıyorlar. Henüz Instagram'dan ve yetkili kurumlardan konu ile ilgil açıklama gelmedi.

Güncel açıklamalar için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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