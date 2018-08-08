İntizar'la Özel Görüntüleri Çıkan Sinem Gedik, Aylar Sonra Görüntülendi
İntizar'la özel görüntüleri ortaya çıkan Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik, aylar sonra oğlu Arın'la görüntülendi. Zor günler geçiren Gedik'in moralinin bozuk olduğu gözlendi.
Popçu Mustafa Ceceli'nin 9 yıl evli kaldığı eski eşi Sinem Gedik, dün uzun bir aradan sonra ilk kez objektiflere takıldı.
GÜNLER SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Geçen ay eşinin açtığı velayet davası ve mahkemeye sunulan gizli kamera görüntüleri nedeniyle Türkiye gündemine yerleşen Gedik, dün akşamüstü oğlu Arın ve akrabalarıyla sahilde dolaşırken görüldü. Gedik, oğlu scooter'la gezerken bebek arabasıyla onu takip etti.
OĞLUYLA YAKINDAN İLGİLENDİ
Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın özel haberinde akrabalarının bebeğini gezdiren Sinem Gedik'in oğluyla yakından ilgilenmesi ve bir dediğini iki etmemesi de fotoğrafları çeken vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Bir ara akrabalarıyla soluklanmak için yol kenarında duran ve sohbet eden Gedik'in moralinin bozuk olduğu görüldü.
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Bunlar varya bunlar toplumun ahlakını çok bozuyorlar bunları toplumdan dışlamak lazımCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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evinde kedi köpek besleyip anne babasına bakmayan nesilden ne beklenir. burda bunları eleştirenlerin hepsi günah çıkarma derdinde ...Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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ölsede kurtulsak.Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Saf görünüp her haltı yedinCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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birde utanmadan insan içine çıkmış benım anlamadıgım burda bu kadın hakkında yapılan olumsuz yanıtları beyenmeyenlerin midesini vede zihniyetini anlamıyorum annenizi komşu kadınla aynı sekılde yakalasanız yınemı tercih meselesi veya herkez istedigini yapmakta özğür diyeceksiniz acabaCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır