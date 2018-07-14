İntizar'ın Çift Cinsiyetli Olduğunu İddia Etti!

Ses sanatçısı Onur Akay, İntizar için kendisine söylenen çok ilginç bir iddiayı gündeme getirdi!

Sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasına giren yılın magazin bombası olayı ile ilgili, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay da çok ilginç bir iddiayı gündeme getirdi.

"BENCE ARTIK AÇIKLAMALI"

Konu ile ilgili bir yazı yazan Onur Akay, "İntizar'ın şarkıları kadar sesini ve kendisini de çok severim. İntizar'ı yıllar önce Edremit Körfezi'nde sahneye çıkarken tanımıştım. Ayrıca İntizar'la ortak tanıdığımız bir masör arkadaşımız vardı. Bana İntizar'ın çift cinsiyetli olduğunu iddia etmişti. Ve İntizar'ın bana selamını da getirmişti. Ben tabii bu iddiaya inanmamıştım. Bu haberden sonra o iddia yine aklıma geldi. Eğer böyle bir aşk varsa, İntizar çift cinsiyetli doğduysa, bence artık açıklamalı." ifadelerini kullandı.