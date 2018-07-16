Mustafa Ceceli'nin Eski Eşi Sinem Gedik ile İlişki Yaşayan İntizar Hacca Gitmiş

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile yaşadığı eşcinsel ilişkiyle gündeme oturan sanatçı İntizar'ın 2016 yılında Hacca gittiği ortaya çıktı.

"ÇOCUKKEN SARIŞIN, YEŞİL GÖZLÜYDÜM"

Sinem Gedik ile yaşadığı eşcinsel ilişkiyle gündeme oturan sanatçı İntizar'ın "Çocukken sarışın, yeşil gözlüydüm. Hatta platin sarıydı saçlarım. İlkokul 1. sınıfta akrep soktu. Aylarca tedavi gördüm ve göz rengim, ten rengim, saç rengim hepsi değişti. Hatta yaşamamın bir mucize olduğunu söylemişti doktorlar" sözleri gündemi epey meşgul etmişti.

2016 YILINDA HACCA GİTMİŞTİ

Duygusal şarkıları ve berrak sesi ile önemli bir hayran kitlesi bulunan ünlü şarkıcı İntizar, 2016 yılında Hacca gitmişti.

GÖRÜNTÜLERİ, OĞLUNUN VELAYETİ İÇİN MAHKEMEYE SUNDU

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la aşk yaşaması en çok konuşulan konular arasına girdi. Oğlunun velayetini almak isteyen Mustafa Ceceli, Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın mahrem görüntülerini mahkemeye kanıt olarak sunmuştu.