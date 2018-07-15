Sinem Gedik ile Yaşadığı İlişkiyle Gündeme Oturan İntizar: Küçükken Sarışındım, Akrep Sokunca Rengim Değişti

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile yaşadığı eşcinsel ilişkiyle gündeme oturan sanatçı İntizar'ın, konuk olduğu bir radyo programında, küçükken sarışın ve yeşil gözlü olduğunu, akrep sokunca ten renginden göz rengine kadar her şeyin değiştiğini söylediği ortaya çıktı.

"AKREP SOKUNCA DEĞİŞTİM"

İntizar'ın küçüklüğünde aslında sarışın ve yeşil gözlü olduğunu ancak bir akrep sokması sonucu gözlerinin kahverengiye dönüştüğünü ve saçlarının da koyulaştığını açıkladığı ortaya çıktı.

"ÇOCUKKEN SARIŞIN, YEŞİL GÖZLÜYDÜM"

İntizar'ın "Çocukken sarışın, yeşil gözlüydüm. Hatta platin sarıydı saçlarım. İlkokul 1. sınıfta akrep soktu. Aylarca tedavi gördüm ve göz rengim, ten rengim, saç rengim hepsi değişti. Hatta yaşamamın bir mucize olduğunu söylemişti doktorlar" dediği ortaya çıktı.