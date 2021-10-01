İntikam: Soğuk Duş Filmi

İntikam Soğuk Duş, ailesiyle sıradan bir hayata sahip olan Gümrah'ın değişen yaşamını konu ediniyor. Gümrah, eşi ve çok sevdiği kızı Tuana ile köyde yaşayan kendi halinde bir insandır. Bir gün işten geldiğinde evinde gördüğü manzara karşısında deliye döner. Bu, tüm olayların başlangıcıdır.

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: İntikam: Soğuk Duş

Yapımcı Firma: Uğur Karakuzu Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: TME Films

Vizyon Tarihi: 01.10.2021

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