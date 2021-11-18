İntikam filmi oyuncuları kim? İntikam filmi konusu, oyuncuları ve İntikam özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan İntikam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İntikam filmini izleyecek olanların merak ettiği İntikam konusu nedir, İntikam oyuncuları kimler ve İntikam özeti gibi konuları inceliyoruz.

İNTİKAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hapishane zor koşullar altında yaşayan ve burada hayatta kalabilmek için mücadele etmek zorunda kalan Cain Burgess, sonunda beklediği fırsatı ele geçirerek hapishaneden kaçmayı başarır. Cezaevinin kapısından dışarı adım atar atmaz yapmak istediği tek şey, kendisini suçlu haline getiren insanlardan intikam almak olur. Katil olmasına neden olan insanların peşine düşen Burgess, kaybolan hayatını geri kazanmak için büyük bir savaşın içine girer.

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