'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 5 gözaltı
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'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 5 gözaltı

08.12.2020 09:46 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:55
'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 5 gözaltı

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in yakalanmasının ardından 'intikam eylemi' hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in yakalanmasının ardından 'intikam eylemi' hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in yakalanması ve başarılı operasyonların ardından bazı örgüt mensuplarının 'intikam eylemi' hazırlığında olduğunu belirledi. Kimliği belirlenen, eylem hazırlığındaki 7 örgüt mensubunun evlerine dün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin demir kapıları koçbaşıyla kırarak, girdikleri evlerde 5 şüpheli gözaltına alınırken, kurusıkı tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.Öte yandan şüphelilerden birinin evine yapılan baskında, vize süresinin bittiği belirlenen Türkmenistan uyruklu Yuliya Bagreliya(29) yakalandı. Gözaltına alınan bir şüphelinin, dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen Bagreliya, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.


'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 5 gözaltı
'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 5 gözaltı
'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 5 gözaltı
'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 5 gözaltı
'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 5 gözaltı
'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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