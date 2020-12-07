'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu
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'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu

07.12.2020 08:36 | Son Güncelleme: 07.12.2020 08:40
'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu

ADANA'da, DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in yakalanmasının ardından 'intikam eylemi' hazırlığında olduğu tespit edilen 7 terör örgütü mensubuna yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da, DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in yakalanmasının ardından 'intikam eylemi' hazırlığında olduğu tespit edilen 7 terör örgütü mensubuna yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.  

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in yakalanması ve başarılı operasyonların ardından bazı örgüt mensuplarının 'intikam eylemi' hazırlığında olduğunu belirledi. Eylem hazırlığındaki 7 örgüt mensubunun evlerine TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin demir kapıları koçbaşıyla kırarak, girdikleri evlerde çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, kurusıkı tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu
'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu
'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu
'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu
'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu
'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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