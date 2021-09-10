İntiharları önlemek elimizde
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İntiharları önlemek elimizde

İntiharları önlemek elimizde
Bültenler - Haberler | Güncel

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr.Fevzi Yavuzyılmaz, Dünya İntiharı Önleme Günü kapsamında açıklamalarda bulundu.

Uluslararası İntiharı Önleme Günü için bu yıl temanın "Harekete Geç, Umut Ol" olduğunu belirten Dr.Yavuzyılmaz, intihar her yaştan insan için küresel olarak en önemli 20 ölüm sebebi arasında ve yapılan istatistiklere göre her 40 saniyede bir intihar olayının gerçekleşmekte olduğuna dikkat çekti.

İntiharın hayatı sonlandıran bir tehdit olmasına karşın, önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğunun da altını çizen Dr.Yavuzyılmaz, bu nedenle intihar eğilimi olan kimselerin yardım almalarını kolaylaştırmak için toplumda bu konudaki duyarlılığın artması gerektiğini söyledi.

Ailelerin, eğitimcilerin,sağlık personelleri de olmak üzere tüm toplumda intihar riskinin tanınmasına yönelik eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu dile getiren Dr. Yavuzyılmaz sözlerine şöyle devam etti:

Bu bağlamda intiharın işaretleri olarak da karşımıza çıkan bazı ipuçları var. Örneğin kişi kendini tecrit ediyorsa, başkalarına ya da hayata yük olmaya başladığından bahsediyorsa, ölmek istediğinden ya da acılarından kurtulmaktan bahsediyorsa, değerli eşyalarını dağıtıyor, vasiyet hazırlıyor veya çevresindekilerle vedalaşıyorsa, umutsuzluktan veya yaşamak için bir sebebi olmadığından bahsediyorsa, varsa mutlaka sağlık kuruluşlarına (aile hekimliği, sağlıklı hayat merkezleri, psikiyatri poliklinikleri) başvurmaları gerekir.

Kaynak: Bültenler

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