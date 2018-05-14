Kızılırmak'taki İkinci Faciayı Polisin Tatlı Dili Önledi
Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne atlamak isteyen alkollü kadını polis kurtardı. Kızılırmak'ta 2 ay önce 2 genç hayatını kaybetmişti.
Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne atmak isteyen alkollü kadını polis kurtardı.
POLİS HEMEN İKNA ÇALIŞMASINA BAŞLADI
Polise bir vatandaş tarafından Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Çetinkaya Köprüsü'nün korkuluklarında bir kadının intihar edeceği yönünde ihbar yapıldı. İhbarı değerlendiren Asayiş Büro ekipleri kısa sürede Çetinkaya Köprüsü'ne intikal etti. Nehre atlamak için köprünün korkuluklarında bulunan S.D. isimli kadını ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan S.D., polisin 1 saatlik çalışması sonucunda ikna edilerek bulunduğu yerden alındı.
2 AY ÖNCE 2 GENÇ ÖLMÜŞTÜ
Çetinkaya Köprüsü'nden yaklaşık 2 ay önce de 2 genç Kızılırmak Nehri'ne atlayarak hayatlarını kaybetmişti. Polis yaşanacak ikinci bir olayı önleyerek kadını kurtardı. Köprüde yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu tarafından anbean görüntülendi.
-
intihar eden edene bide yansımıyanları düşünün çivisi çıktı dünyanın kurtuluşu ölümde arıyor herkes insanoğlunun birbirine yaptığı zulumler başka bişey demiyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Seçimde aklınıza polis hiç gelmez Özlük hakkımızı istiyoruz Gece çalışan Hemşire 3 gün izinli polis gece çalışır gündüz 13:00 da maç görevine gelirCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
-
ahh osman ertekin belgin şahin. . arkalarından evli yasak aşk diye atıp tutuldu ama karısıda hiç bş durmamş sevgili bulmuş hemde ölmdn önceCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
allah polisten razı olsun. ama intihar olayı hemen bitecek bişey değil. sürekli psikolojik destek lazım bayanaCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır