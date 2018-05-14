Kızılırmak'taki İkinci Faciayı Polisin Tatlı Dili Önledi

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne atmak isteyen alkollü kadını polis kurtardı.

POLİS HEMEN İKNA ÇALIŞMASINA BAŞLADI

Polise bir vatandaş tarafından Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Çetinkaya Köprüsü'nün korkuluklarında bir kadının intihar edeceği yönünde ihbar yapıldı. İhbarı değerlendiren Asayiş Büro ekipleri kısa sürede Çetinkaya Köprüsü'ne intikal etti. Nehre atlamak için köprünün korkuluklarında bulunan S.D. isimli kadını ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan S.D., polisin 1 saatlik çalışması sonucunda ikna edilerek bulunduğu yerden alındı.

2 AY ÖNCE 2 GENÇ ÖLMÜŞTÜ

Çetinkaya Köprüsü'nden yaklaşık 2 ay önce de 2 genç Kızılırmak Nehri'ne atlayarak hayatlarını kaybetmişti. Polis yaşanacak ikinci bir olayı önleyerek kadını kurtardı. Köprüde yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu tarafından anbean görüntülendi.