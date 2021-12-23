İntiharı Önleme Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

İntihar vakalarını önlemek amacıyla sahada yapılan çalışmalar, Vali Karadeniz başkanlığında değerlendirildi.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı'nda "İntiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması ve intiharın azaltılması" hedefleri doğrultusunda intiharı önlemek amacıyla sahada yapılan çalışmaların değerlendirildiği ve çalışmaların etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Aydın Memük, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü M. Feridun Gülgeç ve ilgililer katıldı.

2021-2023 Manisa İli İntiharla Mücadele İl Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantı görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

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