Son dakika haberleri | ADIYAMAN-İNTİHARI ETMEK İSTEYEN GENCİ POLİS İKNA ETTİ
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Son dakika haberleri | ADIYAMAN-İNTİHARI ETMEK İSTEYEN GENCİ POLİS İKNA ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ADIYAMAN'da, üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan Aydın D. (24), polis tarafından ikna edilip, indirildi.

ADIYAMAN'da, üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan Aydın D. (24), polis tarafından ikna edilip, indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Üst geçide çıkan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, intihar edeceğini söyleyen Aydın D.'yi yarım saat süren görüşmenin ardından ikna edilerek üst geçitten indirdi. Aydın D., daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine Hastanesine götürüldü.

Son dakika haberleri | ADIYAMAN-İNTİHARI ETMEK İSTEYEN GENCİ POLİS İKNA ETTİ
Son dakika haberleri | ADIYAMAN-İNTİHARI ETMEK İSTEYEN GENCİ POLİS İKNA ETTİ
Son dakika haberleri | ADIYAMAN-İNTİHARI ETMEK İSTEYEN GENCİ POLİS İKNA ETTİ
Son dakika haberleri | ADIYAMAN-İNTİHARI ETMEK İSTEYEN GENCİ POLİS İKNA ETTİ
Son dakika haberleri | ADIYAMAN-İNTİHARI ETMEK İSTEYEN GENCİ POLİS İKNA ETTİ
Son dakika haberleri | ADIYAMAN-İNTİHARI ETMEK İSTEYEN GENCİ POLİS İKNA ETTİ
Son dakika haberleri | ADIYAMAN-İNTİHARI ETMEK İSTEYEN GENCİ POLİS İKNA ETTİ
Son dakika haberleri | ADIYAMAN-İNTİHARI ETMEK İSTEYEN GENCİ POLİS İKNA ETTİ
Son dakika haberleri | ADIYAMAN-İNTİHARI ETMEK İSTEYEN GENCİ POLİS İKNA ETTİ
Son dakika haberleri | ADIYAMAN-İNTİHARI ETMEK İSTEYEN GENCİ POLİS İKNA ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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