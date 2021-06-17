İntihardan vazgeçirmeye çalıştığı şahıs tarafından öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İntihardan vazgeçirmeye çalıştığı şahıs tarafından öldürüldü

İntihardan vazgeçirmeye çalıştığı şahıs tarafından öldürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te aracında intihar etmek isteyen şahıs, kendisini intihar etmemesi için ikna etmeye çalışan vatandaşı öldürdü.

Gaziantep'te aracında intihar etmek isteyen şahıs, kendisini intihar etmemesi için ikna etmeye çalışan vatandaşı öldürdü.

Olay, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde yaşandı. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunları olan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen M.Y. isimli şahıs, otomobilinin içinde intihar etmek istedi. Bu esnada yolun karşısında bulunan market işletmecisi Oktay D., durumu fark ederek olaya müdahale etti. Araç içerisinde bulunan M.Y.'yi intihardan vazgeçirmeye çalışan Oktay D., uzun süre dil döktü. Daha sonra öfkelenmeye başlayan M.Y., elindeki silahla Oktay D.'ye ateş etti.

Talihsiz adam, intihardan vazgeçirmeye çalıştığı şahsın silahından çıkan kurşunlar sonucu ağır yaralandı. Yaşanan olayın ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Oktay D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Vatandaşlar linç etmeye kalktı

Yaşananlara öfkelenen çevredeki vatandaşlar ise M.Y. isimli şahsı linç etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri katil zanlısını gözaltına alırken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Duygu Delen davasında Başsavcılık, Mehmet Kaplan'ın ev hapsi ile tahliyesine itiraz etti
Duygu Delen davasında Başsavcılık, Mehmet Kaplan'ın ev hapsi ile tahliyesine itiraz etti
Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü
Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü
Husumetlisini öldürdü, ardından aynı tüfekle intihar etti
Husumetlisini öldürdü, ardından aynı tüfekle intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Angela Merkel Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İntihardan vazgeçirmeye çalıştığı şahıs tarafından öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 01:28:27. #1.15#

title