05.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:58

İntihardan vazgeçirildi, yumruk selamı yaptı

İZMİT'te, inşaat halindeki binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan S.Ş.?yi (34) polisler ikna ederek aşağı indirdi. S.Ş. polise sarılarak yumruk selamı yaptıktan sonra sağlık görevlileri ve itfaiyecilerle tek tek tokalaştı.

Bugün öğle saatlerinde İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki binanın 11. katına çıkan S.Ş. intihar etmek istedi. Vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri binanın altında hava yastığı açtı. Polis, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bulunan oğlunu görmek için Ankara'dan geldiğini ve çocuğunu göremediğini iddia eden S.Ş. ile görüştü. Cep telefonu, cüzdan ve daha sonra da çoraplarını atan S,Ş. ile polis ve müzakereciler yaklaşık 1 saat boyunca binadan indirmek için ikna etmeye çalıştı. İkna olan S.Ş. aşağıya indirildiğinde bir polise sarıldıktan sonra yumruk selamı yaptı. Daha sonra olay yerinde bulunan 112 Acil ekibi ve itfaiye görevlileriyle de tek tek tokalaşan S.Ş. ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kontrol amaçlı götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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