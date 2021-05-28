İntihardan vazgeçip, elindeki tabancayı dereye attı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, başına dayadığı tabancayla intihara kalkışan Sırrı Doğan V. (20), polis ekiplerince ikna edilmesi üzerine elindeki tabancayı dereye attı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, başına dayadığı tabancayla intihara kalkışan Sırrı Doğan V. (20), polis ekiplerince ikna edilmesi üzerine elindeki tabancayı dereye attı. Sırrı Doğan V. gözaltına alınırken, kurusıkı olduğu öğrenilen tabanca ise dalgıç polislerce yaklaşık bir saatlik arama sonucu bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında İzmit Fuarı'nın yanından geçen Kumla Deresi'nin denize döküldüğü noktada meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Sırrı Doğan V., başına dayadığı tabanca ile intihar edeceğini söyledi. Çevredekiler durumu polis ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen polis, Sırrı Doğan V.'yi yaklaşık 15 dakikalık uğraş sonucunda ikna etti. Polise teslim olan Sırrı Doğan V., bu sırada elinde bulunan tabancayı Kumla Deresi'ne attı. Olay yerine gelen dalgıç polisler, dedektör ile dere içerisinde arama yaptı. Bu sırada çevrede bulunan bazı kişilerin ise çekirdek yiyerek olayı izlediği görüldü. Dereye atılan tabanca polislerin yaklaşık bir saatlik araması sonucunda bulundu. Tabancanın kurusıkı olduğu öğrenilirken, Sırrı Doğan V. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz