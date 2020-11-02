İntihara teşebbüs eden kadın, arandığı belirlenince tutuklandı
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İntihara teşebbüs eden kadın, arandığı belirlenince tutuklandı

02.11.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:52
İntihara teşebbüs eden kadın, arandığı belirlenince tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, tarım ilacı içerek intihara kalkışan ve hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edilen N.İ. (43) adlı kadın, 3 suçtan arandığı tespit edilince polis ekiplerince gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, tarım ilacı içerek intihara kalkışan ve hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edilen N.İ. (43) adlı kadın, 3 suçtan arandığı tespit edilince polis ekiplerince gözaltına alındı. N.İ. tutuklandı.

?Keşan'da oturan N.İ., henüz bilinmeyen nedenle, evinde tarım ilacı içerek intihara kalkıştı. Bir süre sonra fenalaşan N.İ., sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan N.İ. ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, hastanede yaptığı UYAP sorgusunda N.İ.'nin Antalya Asliye Ceza İlamat Masası'nca 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'mala zarar verme' ve 'hırsızlık' suçlarından arandığını tespit etti. Tedavisinin ardından taburcu edilen N.İ., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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