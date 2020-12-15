İntihara kalkıştı, 'Yeğenime TIR çarptı, sesimi duyurmak için buraya çıktım' dedi
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İntihara kalkıştı, 'Yeğenime TIR çarptı, sesimi duyurmak için buraya çıktım' dedi

15.12.2020 20:00 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:04
İntihara kalkıştı, 'Yeğenime TIR çarptı, sesimi duyurmak için buraya çıktım' dedi

MANİSA'da, 5 katlı bir inşaatın 4'üncü katına çıkan Mehmet Ç., intihara kalkıştı.

MANİSA'da, 5 katlı bir inşaatın 4'üncü katına çıkan Mehmet Ç., intihara kalkıştı. Yaklaşık 1,5 saatte ikna edilen ve bulunduğu yerden inen Mehmet Ç., "Yeğenime TIR çarptı. TIR şoföründe nasıl bir vicdan var da, yeğenimi orada bırakıp gitti. Sesimi duyurmak için çıktım" dedi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Yapımı süren 5 katlı bir inşaatın 4'üncü katına çıkan Mehmet Ç., intihara kalkıştı. Mehmet Ç.'yi görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Mehmet Ç.'yi ikna için çalışmaya başladı. Bu sırada itfaiye ekipleri, önlem amaçlı hava yastığı açtı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden destek istedi. Olay yerine gelen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç ile il müdürlüğüne bağlı bir psikolog, Mehmet Ç.'yi ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi. Yaklaşık 1,5 saatlik sürenin sonunda ikna olan Mehmet Ç., bulunduğu yerden indi. Mehmet Ç., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.Mehmet Ç., yeğenine TIR çarptığını ve hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Yeğenime TIR çarptı. TIR şoföründe nasıl bir vicdan var da, yeğenimi orada bırakıp gitti. Sesimi duyurmak için çıktım. O vicdansızın bulunmasını istiyorum" diye konuştu. 


İntihara kalkıştı, 'Yeğenime TIR çarptı, sesimi duyurmak için buraya çıktım' dedi
İntihara kalkıştı, 'Yeğenime TIR çarptı, sesimi duyurmak için buraya çıktım' dedi
İntihara kalkıştı, 'Yeğenime TIR çarptı, sesimi duyurmak için buraya çıktım' dedi
İntihara kalkıştı, 'Yeğenime TIR çarptı, sesimi duyurmak için buraya çıktım' dedi
İntihara kalkıştı, 'Yeğenime TIR çarptı, sesimi duyurmak için buraya çıktım' dedi
İntihara kalkıştı, 'Yeğenime TIR çarptı, sesimi duyurmak için buraya çıktım' dedi
İntihara kalkıştı, 'Yeğenime TIR çarptı, sesimi duyurmak için buraya çıktım' dedi
İntihara kalkıştı, 'Yeğenime TIR çarptı, sesimi duyurmak için buraya çıktım' dedi
İntihara kalkıştı, 'Yeğenime TIR çarptı, sesimi duyurmak için buraya çıktım' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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