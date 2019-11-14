İntihara kalkışan vatandaş, Başkan Tören'in çabasıyla kurtarıldı

14.11.2019 18:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:29

Ordu'da intihara teşebbüs eden bir kişi, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in ikna çabasıyla kurtarıldı.



Olay, Altınordu ilçesi kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bunalıma giren H.B. isimli şahıs, intihar teşebbüsünde bulunmak için bir ağacın tepesine çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil servis ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalelerine rağmen aşağıya inmeyen H.B. için itfaiye ekipleri hava yastığı açtı.



Bu sırada olay yerinden geçen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ekiplerin ikna çabalarına rağmen ağaçtan inmeyi kabul etmeyen H.B.'yi ikna etmek için çabaladı. Vatandaşla bir süre sohbet eden Başkan Tören, intihar teşebbüsünde bulunan kişiyi ikna ederek ağaçtan indirdi. Şahıs, daha sonra Başkan Tören'in makam aracıyla olay yerinden uzaklaşırken ikna çabaları ise takdir topladı. - ORDU

Kaynak: İHA