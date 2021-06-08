İNTİHARA KALKIŞAN KARDEŞLERDEN RENGİN KURTARILAMADI
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İNTİHARA KALKIŞAN KARDEŞLERDEN RENGİN KURTARILAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Silvan silahla intihara kalkışan kardeşlerden Rengin Şimşek'in ardından ağabeyi Muhammed Şimşek de bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Diyarbakır'ın Silvan silahla intihara kalkışan kardeşlerden Rengin Şimşek'in ardından ağabeyi Muhammed Şimşek de bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Muhammed Şimşek'in cenazesi, yapılacak otopsinin ardından Beypınar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

İNTİHARA KALKIŞAN KARDEŞLERDEN RENGİN KURTARILAMADI
İNTİHARA KALKIŞAN KARDEŞLERDEN RENGİN KURTARILAMADI
İNTİHARA KALKIŞAN KARDEŞLERDEN RENGİN KURTARILAMADI
İNTİHARA KALKIŞAN KARDEŞLERDEN RENGİN KURTARILAMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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