İntihara kalkışan kardeşlerden Rengin kurtarılamadı (2)
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İntihara kalkışan kardeşlerden Rengin kurtarılamadı (2)

İntihara kalkışan kardeşlerden Rengin kurtarılamadı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUHAMMED DE YAŞAMINI YİTİRDİDiyarbakır'ın Silvan silahla intihara kalkışan kardeşlerden Rengin Şimşek'in ardından ağabeyi Muhammed Şimşek de bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

MUHAMMED DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Diyarbakır'ın Silvan silahla intihara kalkışan kardeşlerden Rengin Şimşek'in ardından ağabeyi Muhammed Şimşek de bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.Muhammed Şimşek'in cenazesi, yapılacak otopsinin ardından Beypınar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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