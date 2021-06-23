İntihara kalkışan kadını polis vazgeçirdi, çevredekiler merakla izledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İntihara kalkışan kadını polis vazgeçirdi, çevredekiler merakla izledi

İntihara kalkışan kadını polis vazgeçirdi, çevredekiler merakla izledi
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, ev sahibinin evden çıkardığını iddia eden İ.M. (50), inşaatın 3'üncü katında intihar edeceğini söyledi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, ev sahibinin evden çıkardığını iddia eden İ.M. (50), inşaatın 3'üncü katında intihar edeceğini söyledi. Uzun uğraşlara rağmen ikna olmayan İ.M., anlık dalgınlığını fırsat bilen polis ekiplerince indirildi. Etrafta toplanan kişiler ise yaşananları izleyip, sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Kumluca'da yeni boşanan 1 çocuk annesi İ.M., Bağlık Mahallesi Jandarma Sokak'taki 4 katlı inşaatın 3'üncü katına çıktı. İ.M.'yi gören mahalleli, inşaat sahibini arayıp, durumu bildirdi. İnşaat sahibi Osman Y. de olay yerine gelerek, kadının inmesi için ikna etmeye çalıştı ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisler, İ.M.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı ardından inşaata psikolog çağrıldı. İ.M., ev sahibinin kendisini evden çıkardığını, maddi durumunun iyi olmadığını iddia etti. Etrafta toplanan, aralarında çocukların da bulunduğu kalabalık ise yaşananları izleyip, cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yaptı.Tüm çabalara rağmen ikna olmayan İ.M., anlık dalgınlığından faydalanan polis ekiplerince alındı. Sedyeye yatırılan kadın, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen İ.M., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

- Antalya
İntihara kalkışan kadını polis vazgeçirdi, çevredekiler merakla izledi
İntihara kalkışan kadını polis vazgeçirdi, çevredekiler merakla izledi
İntihara kalkışan kadını polis vazgeçirdi, çevredekiler merakla izledi
İntihara kalkışan kadını polis vazgeçirdi, çevredekiler merakla izledi
İntihara kalkışan kadını polis vazgeçirdi, çevredekiler merakla izledi
İntihara kalkışan kadını polis vazgeçirdi, çevredekiler merakla izledi
İntihara kalkışan kadını polis vazgeçirdi, çevredekiler merakla izledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı

SARIYER'DE BABASINA KIZIP, YAŞADIKLARI EVİ ATEŞE VERDİ
SARIYER'DE BABASINA KIZIP, YAŞADIKLARI EVİ ATEŞE VERDİ
Sulama kanalında yüzerken polisi görünce köprü altına saklandılar
Sulama kanalında yüzerken polisi görünce köprü altına saklandılar
Son dakika haberleri | Aşırı süratli otomobilin alkollü sürücüsü polis noktasına daldı 2'si polis 4 yaralı - KAZA MOBESEDE
Son dakika haberleri | Aşırı süratli otomobilin alkollü sürücüsü polis noktasına daldı 2'si polis 4 yaralı - KAZA MOBESEDE
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Angela Merkel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Emel Sayın Selçuk Tekay Tuğba Coşkun
Spor Mert Müldür Burak Elmas Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İntihara kalkışan kadını polis vazgeçirdi, çevredekiler merakla izledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 13:56:55. #1.13#

title