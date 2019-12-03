İntihara kalkışan kadını polis kurtardı
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İntihara kalkışan kadını polis kurtardı

KAYSERİ'de inşaat halindeki binanın 3'üncü katında pencereye çıkarak, intihara kalkışan Arzu A. (49), polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.

03.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:58
İntihara kalkışan kadını polis kurtardı

'de inşaat halindeki binanın 3'üncü katında pencereye çıkarak, intihara kalkışan Arzu A. (49), polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.

5 çocuk annesi Arzu A., kızının istemedikleri bir kişi ile kaçarak evlenmesi ardından bunalıma girmesi sonucu, Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Canıtez Sokak'ta bulunan 3 katlı binaya çıktı. Pencereye çıkarak intihara kalkışan kadını görenler polise verdi. Gelen polis ekipleri, Arzu A.'yı ikna etmeye çalıştı. Binaya çıkan polisler, yanına yaklaştıkları Arzu A.'yı dalgınlığından faydalanıp yakalayarak içeriye çekti. Sinir krizi geçiren Arzu A., sağlık ekipleri tarafından Şehir Hastanesine götürüldü.


Kaynak: DHA
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