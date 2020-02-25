İntihara kalkışan kadını polis ikna etti
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İntihara kalkışan kadını polis ikna etti

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sinir krizi geçirip, karayolundaki alt geçidin korkuluklarına çıkarak, intihar teşebbüsünde bulunan kadın, polis tarafından ikna edildi.

25.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:05
İntihara kalkışan kadını polis ikna etti

KOCAELİ'nin ilçesinde sinir krizi geçirip, karayolundaki alt geçidin korkuluklarına çıkarak, intihar teşebbüsünde bulunan kadın, tarafından ikna edildi.

Yeni Yalı Mahallesi'nde, T.A. (22) adlı kadın, sinir krizi geçirip, karayolundaki alt geçidin korkuluklarına çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, kadını inmesi için ikna etmeye çalıştı. Kısa süreli çabaların sonunda intihardan vazgeçirilen kadın, polisler tarafından korkuluklardan indirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen kadın, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

T.A.'nın bilinmeyen nedenle kendisine verilen para cezası üzerine intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.


Kaynak: DHA

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