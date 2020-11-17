İntihara kalkışan kadını ailesi ipten aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İntihara kalkışan kadını ailesi ipten aldı

17.11.2020 13:23 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:27
İntihara kalkışan kadını ailesi ipten aldı

Samsun'da bunalıma girerek intihara teşebbüs eden 45 yaşındaki kadın, ailesi tarafından ipten kurtarıldı.

Samsun'da bunalıma girerek intihara teşebbüs eden 45 yaşındaki kadın, ailesi tarafından ipten kurtarıldı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Bazlamaç Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ailevi sebeplerden dolayı bunalıma giren E.D., evinin tavanına bağladığı ip ile hayatını sonlandırmak istedi. Kendisini tavana asan 45 yaşındaki kadının seslerini duyan yakınları, E.D.'yi ipten kurtararak yere indirdi. Durumun 112 acil servise ihbar edilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D.'nin olay esnasında boynunu kırdığı öğrenildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından E.D., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Korona virüs nedeniyle ücretsiz izne gönderilince intihara kalkıştı
Korona virüs nedeniyle ücretsiz izne gönderilince intihara kalkıştı
Taksim'de bir pasajın ikinci katına çıkan şahıs elindeki jiletle intihara kalkıştı
Taksim'de bir pasajın ikinci katına çıkan şahıs elindeki jiletle intihara kalkıştı
Taksim'de bir pasajın ikinci katına çıkan vatandaş elindeki jiletle intihara kalkıştı
Taksim'de bir pasajın ikinci katına çıkan vatandaş elindeki jiletle intihara kalkıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Kutsi Sibel Can Mustafa Topaloğlu Aras Bulut İynemli
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Daha Fazla Medya Bursa Milli Şanlıurfa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İntihara kalkışan kadını ailesi ipten aldı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 13:32:54. #1.14#
title