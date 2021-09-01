İntihara kalkışan genci cumhuriyet savcısı ve belediye başkanı ikna etti
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İntihara kalkışan genci cumhuriyet savcısı ve belediye başkanı ikna etti

İntihara kalkışan genci cumhuriyet savcısı ve belediye başkanı ikna etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ın Selim ilçesinde bir kişi intihar etmek üzere 3 katlı binanın üzerine çıktı.

Kars'ın Selim ilçesinde bir kişi intihar etmek üzere 3 katlı binanın üzerine çıktı. Genci itfaiye merdiveniyle binanın üzerine çıkan cumhuriyet savcısı ve belediye başkanı ikna ederek aşağı indirdi.

Selim'de 3 katlı binanın üzerine çıkan bir genç polis ve itfaiye ve sağlık ekiplerini seferber etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine Kars Belediye Başkanlığına bağlı İtfaiye Müdürlüğü ile Selim Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın altında olası bir intihar girişimi için hava yastığı açtı. Bölgeye gelen Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun ve cumhuriyet savcısı itfaiye merdivenine binerek 3 katlı binanın üzerine çıktı. Burada intihar girişimine kalkışan genci ikna eden başkan ve cumhuriyet savcısı, genci çıktığı binanın üzerinden indirdi.

Aşağıya indirilen gence olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince sağlık kontrolü yapıldı. Genç daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - KARS

İntihara kalkışan genci cumhuriyet savcısı ve belediye başkanı ikna etti
İntihara kalkışan genci cumhuriyet savcısı ve belediye başkanı ikna etti
İntihara kalkışan genci cumhuriyet savcısı ve belediye başkanı ikna etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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