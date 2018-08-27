İntihara İnandırmak İçin Ana Haber Bültenine Çıkmak İstedi

Antalya'da kendisini terk eden eşini telefonla intihar edeceğini söyleyen bir vatandaş, eşinin kendisine inanmadığı gerekçesiyle falezlere çıkıp intihar etmek istedi. Polislerin ikna etmekte uzun süre uğraştığı vatandaş, gazetecilerin çekim yaptığını görünce eşine seslenip inandırmaya çalıştı. Polis, kendisine yakından mikrofon uzatılmasını kabul etmeyen adamı, bir anlık dalgınlığından faydalanıp uçurumun kenarından aldı.

Olay, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'ndaki falezlerde saat 16.00'da meydana geldi. Falezlerde bir şahsın intihar teşebbüsünde olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine çok sayıda ekip ve deniz polisi sevk edildi. Adının Süleyman D. (35) olduğu öğrenilen şahıs, polise eşinin kendisini terk ederek İstanbul'a gittiğini, geri dönmediğini ve intihar edeceğine bir türlü kendisini inandırmadığından dert yandı. Bu sırada kendisini çeken gazetecileri fark eden Süleyman D. ana haber bültenlerine çıkarak eşini inandırmak istediğini söyledi. Bunun üzerine polis bölgeye gazetecileri davet etti. Kendisine mikrofon uzatmak isteyen gazetecileri yanına yanaştırmayan adam, bu sefer eşinin telefonla aranmasını istedi. Durum böyle olunca polis de Süleyman D.'nin eşi H.D.'yi arayarak durumu izah etti. Karşı tarafın talebinin olumsuz olmasına daha da sinirlenen Süleyman D.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan ekipler şahsı uçurumun kenarından aldı.

Bir ara baygınlık geçiren şahıs, polislerin suyla müdahalesiyle kendisine getirildikten sonra polis merkezine götürüldü. - ANTALYA