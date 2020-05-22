İntihar teşebbüsünü film gibi izlediler
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İntihar teşebbüsünü film gibi izlediler

İntihar teşebbüsünü film gibi izlediler Bazıları araçlarını durdurup canlı yayın yaptı Şanlıurfa'da intihar teşebbüsünde bulunan genci görenler sosyal mesafeyi unuttu.

22.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:54

İntihar teşebbüsünü film gibi izlediler

Bazıları araçlarını durdurup canlı yayın yaptı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da intihar teşebbüsünde bulunan genci görenler sosyal mesafeyi unuttu. Onlarca meraklı cep telefonlarına sarılarak intihar olayını film izler gibi izledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı On ikiler Mahallesinde yaşandı. İşsiz olduğu öne sürülen 27 yaşındaki Muhittin A., yol kenarındaki 15 metrelik aydınlatma direğine çıktı. İntihar teşebbüsünde bulunan genci fark eden vatandaşlar telefonlarına sarılarak o anları kaydetti. Korona virüs (covid-19) önlemlerini unutarak kalabalık halde film izler gibi intihar olayını izleyenleri, polis dağılmaları yönünde sık sık uyardı. Polisin güvenlik önlemi aldığı intihar olayında bazı sürücüler de araçlarını park ederek yaşananları sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayımladı.

Telefon görüşmesi intiharı önledi

Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri tarafından uzatılan yangın merdiveni ile intihar teşebbüsünde bulunan Muhittin A.'ya telefon uzatıldı. Bir yakını ile görüştüksen sonra intihardan vazgeçen genç, ekiplerle birlikte aşağı indirilerek ambulansla hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İntihar teşebbüsünü film gibi izlediler

Kaynak: İHA

Manşet

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