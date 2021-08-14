İntihar teşebbüsüne bekçilerden kelepçeli önlem
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İntihar teşebbüsüne bekçilerden kelepçeli önlem

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İntihar teşebbüsüne bekçilerden kelepçeli önlemYusuf KANTARLI/ADANA,(DHA) - ADANA'da devriye gezen bekçiler, sulama kanalına intihar amaçlı çıkan Y.S.?yi havada yakalayarak demir korkuluklara kelepçeledi.

İntihar teşebbüsüne bekçilerden kelepçeli önlem

Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA) - ADANA'da devriye gezen bekçiler, sulama kanalına intihar amaçlı çıkan Y.S.?yi havada yakalayarak demir korkuluklara kelepçeledi. İntiharın önüne geçen bekçiler, Cankur ekipleri gelene kadar kadının elini bırakmadı.

Olay, Yüreğir ilçesi Nilüfer Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Devriye gezen bekçiler, bir kadının Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı korkuluklarına intihar amaçlı çıktığını fark etti. Koşarak kadının yanına giden bekçiler, kadını suya atlarken havada yakaladı. Bekçiler, kadının yeni bir intihar teşebbüsünü önlemek için, demir korkulukların arkasına geçerek demire kelepçeledi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının alkollü olduğunu tespit etti.

CANKUR EKİPLERİ GELENE KADAR KADININ ELİNİ BIRAKMADILAR

Cankur ekiplerine haber verilmesi üzerine bekçiler, kadının kelepçeleri ellerinden tutarak tekrar suya atlamasını önledi. Olay yerine gelen Cankur ekipleri, demir korkulukları keserek kadını bulunduğu yerden çıkarttı. Bu sırada isminin Y.S. olduğu öğrenilen kadın, basın mensuplarının görüntü çekmesine tepki gösterdi. Y.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

İntihar teşebbüsüne bekçilerden kelepçeli önlem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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