İntihar teşebbüsünde olay yeri çekim alanına döndü, cep telefonunu alan olay yerine koştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İntihar teşebbüsünde olay yeri çekim alanına döndü, cep telefonunu alan olay yerine koştu

İhlas Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Haberler | 3. Sayfa

İntihar teşebbüsünde olay yeri çekim alanına döndü, cep telefonunu alan olay yerine koştu 'Ev sahibi evden attı' deyip soluğu çatıda aldı Antalya'nın Kumluca İlçesinde ev sahibinin evden attığını iddia eden kadın bir inşaatın üçüncü kartına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İntihar teşebbüsünde olay yeri çekim alanına döndü, cep telefonunu alan olay yerine koştu

'Ev sahibi evden attı' deyip soluğu çatıda aldı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesinde ev sahibinin evden attığını iddia eden kadın bir inşaatın üçüncü kartına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İkna çabalarına rağmen çıtadan inmeyen kadının bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri kadını alıp aşağı indirdi. Adeta eğlence alanına dönüşen intihar girişimini izlemek için gelen birçok vatandaş cep telefonuyla canlı yaptı. Görevliler, canlı yayın yapmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Kumluca'da bir çocuk annesi İclal M, Bağlık Mahallesi Jandarma Sokaktaki bir inşaatın üçüncü katına çıktı. İclal M.'yi gören mahalle sakinleri önce inşaat sahibi arayıp inşaat bir kadının olduğunu söyledi. İnşaat sahibi Osman Y. Önce kadının aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı. Ardından 112 acil kurtarma hattını aradı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisler İclal M.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ardından inşaata psikolog çağırıldı. Her türlü ikna çabalarına rağmen ikna olmayan İclal M.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri kadını alıp aşağı indirmeyi başardı. Polis ekipleri tarafından intihar etmekten kurtarılan kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansa konularak Kumluca devlet Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan sağlık kontrolünün ardından Emniyete götürülerek ifadesi alınan kadın serbest bırakıldı. Şenlik alanına dönüşen alana intihar girişimini izlemek için gelen birçok vatandaş cep telefonuyla canlı yaptı. Görevliler, canlı yayın yapmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

İntihar teşebbüsünde olay yeri çekim alanına döndü, cep telefonunu alan olay yerine koştu
İntihar teşebbüsünde olay yeri çekim alanına döndü, cep telefonunu alan olay yerine koştu
İntihar teşebbüsünde olay yeri çekim alanına döndü, cep telefonunu alan olay yerine koştu
İntihar teşebbüsünde olay yeri çekim alanına döndü, cep telefonunu alan olay yerine koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı

Babasıyla tartışan adam, kendini jiletleyip ateşe verdiği evini izledi
Babasıyla tartışan adam, kendini jiletleyip ateşe verdiği evini izledi
İntihara kalkışan kadını görenler, cep telefonunu alıp olay yerine koştu
İntihara kalkışan kadını görenler, cep telefonunu alıp olay yerine koştu
Sulama kanalına atlayarak intihar eden gençten geriye 'Eşyalarımı almayın' notu kaldı
Sulama kanalına atlayarak intihar eden gençten geriye "Eşyalarımı almayın" notu kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Angela Merkel Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tolga Yüce Merve Dizdar İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mert Müldür Merih Demiral Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İntihar teşebbüsünde olay yeri çekim alanına döndü, cep telefonunu alan olay yerine koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 15:29:42. #1.16#

title