İntihar Saldırısı: 6 Ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Kırsal Kalkınma Bakanlığı girişinde düzenlenen intihar saldırısında 6 kişi öldü.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Kırsal Kalkınma Bakanlığı girişinde düzenlenen intihar saldırısında 6 kişi öldü.
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Haşmat Stanikzey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının, üzerine yerleştirdiği bombayı bakanlığın giriş kapısında infilak ettirdiğini söyledi.
Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Stanikzey, 6 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Yaklaşık bir ay önce de aynı bakanlığın kapısında yapılan intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmişti.