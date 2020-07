İntihar notu bırakıp evden ayrılan kız çocuğu, bulundu BURSA'nın İnegöl ilçesinde dün sabah saatlerinde intihar notu bırakarak evden ayrılan Zeynep A. (14), gece saatlerinde polis ekipleri tarafından bulunarak, ailesine teslim edildi.

Hamidiye Mahallesi, Sipahi Sokak'ta yaşayan Ayfer A. (48), dün sabah saatlerinde evden çıktı. Döndüğünde kızının intihar mektubunu bulan Ayfer A., karakola gidip, durumu bildirdi. Ayfer A., "Sabah erken saatlerde diğer küçük kızımı hastaneye götürdüm. Eve geldiğimde kızım yoktu. Not bırakıp gitmiş. 'Ben kendimi öldüreceğim, anne seni üzdüm özür dilerim, hakkını helal et' yazılı not bırakmış. Hayatından endişe ediyorum. Kızım kendisi evden çıkıp gitmez. Kim buna neden olduysa cezasını çekmesini istiyorum. O benim gözümün nuru. Yetim büyüttüm ben onu. Daha 14 yaşında, onu kandırmışlardır. Kim kandırmış bulunsun ve cezalandırılsın. Eşyalarını almış gitmiş. İntihar edecek insan bunları götürmez" dedi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, Zeynep A.'yı gece saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir parkta bularak ailesine teslim etti.

Ayfer A., "Kızıma kavuştuğum için mutluyum. Polisler bulup getirdi, onlara da teşekkür ediyorum" dedi. Zeynep A. ise, "Çok bunalmıştım. Ben de arkadaşıma gittim. Gezdik sonra parkta oturduk. Polisler gelip aldılar ve aileme teslim ettiler" diye konuştu.

Kaynak: DHA