İntihar notu bırakan Muhammet, baraj gölünde aranıyor (3)
04.05.2020 12:49 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:49
ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİSeyhan Baraj Gölü'ne atlayarak intihar ettiği düşünülen ve sabah saatlerinden bu yana su altı polisi tarafından aranan Muhammet K., bulunamadı.
ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
Seyhan Baraj Gölü'ne atlayarak intihar ettiği düşünülen ve sabah saatlerinden bu yana su altı polisi tarafından aranan Muhammet K., bulunamadı. Bir ize rastlanmayınca arama çalışmalarına ara verildi. Muhammet K.'nın göle atlamamış olma ihtimalini de değerlendiren polis ekipleri, soruşturmasını çok yönlü olarak devam ettiriyor.
Kaynak: DHA