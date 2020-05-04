İntihar notu bırakan Muhammet, baraj gölünde aranıyor (3)

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİSeyhan Baraj Gölü'ne atlayarak intihar ettiği düşünülen ve sabah saatlerinden bu yana su altı polisi tarafından aranan Muhammet K., bulunamadı.