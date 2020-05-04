İntihar notu bırakan Muhammet, baraj gölünde aranıyor (2)

MEKTUPTA AHMET KAYA ŞARKILARININ SÖZLERİSu altı polisi tarafından Seyhan Baraj Gölü'nde aranan Muhammet K.'nin (29) otomobilinde yazan intihar notunda "Ölmek ne garip şey anne, yaşamak isterken delicesine. Hoşçakal iki gözüm. Ölüm bile çok güzel artık.

MEKTUPTA AHMET KAYA ŞARKILARININ SÖZLERİ

Su altı polisi tarafından Seyhan Baraj Gölü'nde aranan Muhammet K.'nin (29) otomobilinde yazan intihar notunda "Ölmek ne garip şey anne, yaşamak isterken delicesine. Hoşçakal iki gözüm. Ölüm bile çok güzel artık. Biricik eşim sen her şeyimsin, ailem sizi çok seviyorum ama artık çok yoruldum" yazdığı ortaya çıktı. İntihar notundaki bazı ifadelerin, Ahmet Kaya'nın seslendirdiği Şafak Türküsü ve Bir Veda Havası şarkılarında yer aldığı belirtildi.

Kaynak: DHA