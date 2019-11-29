29.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:00

İntihar mektupları tefecileri ele verdi

Mersin'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 7'si tutuklandı

Operasyon geçtiğimiz yıl Mersin'de intihar eden iş adamının cebinden çıkan mektubun ardından başladı

2007'de intihar eden bir öğretmenin yazdığı mektupta da tutuklanan bazı şahısların isminin olduğu ortaya çıktı

MERSİN - Mersin'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 7'si tutuklandı. Operasyon çalışmalarının geçtiğimiz yıl Mersin'de intihar eden iş adamının cebinden çıkan mektubun ardından başladığı öğrenildi. Ayrıca 2007 yılında intihar eden bir öğretmenin de yazdığı mektupta, tutuklanan bazı şahısların isminin olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl intihar eden Ö.S. isimli iş adamının cebinden çıkan ve Başsavcılığa hitaben yazılmış intihar mektubunda adı geçen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Soruşturmada, mektupta adı geçen şahısların kentte tefecilik yaptıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, 1 şüpheli sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı. Diyarbakır'da yakalanan bir şahıs ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin başka bir olaydan cezaevinde olduğu tespit edilirken, 3 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Şahısların iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 280 bin lira, 3 bin euro, çok sayıda senet ve çek ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen biri kadın 14 kişiden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, polislerin geriye dönük yaptığı incelemelerde, 2007 yılında intihar eden N.T. isimli öğretmenin yazdığı mektupta da tutuklanan bazı şahısların isimlerinin olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA