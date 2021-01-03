İntihar ihbarında bulunulan genç Ne intiharı abi denize giriyordum
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İntihar ihbarında bulunulan genç Ne intiharı abi denize giriyordum

03.01.2021 17:22 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:26
İntihar ihbarında bulunulan genç Ne intiharı abi denize giriyordum

İntihar ihbarında bulunulan genç: Ne intiharı abi denize giriyordumANTALYA'da falezlerden denize atlayan genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu.

İntihar ihbarında bulunulan genç: Ne intiharı abi denize giriyordum

ANTALYA'da falezlerden denize atlayan genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu. Denizden çıktığında karşısında polis ve gazetecileri gören Gökhan A., "İntihar mı edecektin?" sorusuna, "Ne intiharı abi denize giriyordum" karşılığını verdi.Olay saat 15.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'ndeki falezlerde meydana geldi. Polisi arayan kişi, falezlerin üzerinde bir kişinin intihar teşebbüsünde bulunduğunu ihbar etti. Belirtilen adrese asayiş, deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden çıkan Gökhan A., karşısında polisi ve gazetecileri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Heyecandan kıyafetini giymekte zorlanan Gökhan A., gazetecilerin "İntihar mı edecektin" sorusuna, "Ne ihtiharı abi. Denize giriyordum" karşılığını verdi. Ardından yine gazetecinin, "Şimdi sokağa çıktın diye ceza yiyeceksin" sözü üzerine Gökhan A., 'Yıllardır sudayım. Yedik abi yedik cezayı" dedi. Gökhan A. sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyince ambulans geri çevrildi.

Vücudunda çizikler bulunan ve kendi kendine, "Aldık başımıza belayı. Rezil olduk, iyi mi" diye söylenen Gökhan A., polis merkezine götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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