- İntihar için su deposuna çıkan adamı polis ikna etti - İntihar için su deposuna çıkan adamı polis ikna etti Konya'da su deposuna çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekipleri tarafından sakinleştirilerek ikna edildi.

- İntihar için su deposuna çıkan adamı polis ikna etti

KONYA - Konya'da su deposuna çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekipleri tarafından sakinleştirilerek ikna edildi. Daha sonra itfaiye merdiveniyle çıktığı yerden indirilen şahıs ambulansa alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, galericiler sitesinde kendisine borcu olan bir kişiden parasını alamadığı iddiasıyla sinir krizi geçiren F.K. galericiler sitesi yanında bulunan asfalt şantiyesi içerisindeki su deposuna çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada borçlu şahsın olay yerine gelmesini isteyen F.K., zaman zaman demir korkuluklardan aşağıya sarktı. İtfaiye ekipleri, F.K'nin atlama ihtimaline karşı yere hava yastığı açtı. Polis ve müzakere ekipleri su deposuna çıkıp F.K'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmadan sonra şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi. İtfaiye merdiveniyle çıktığı yerden indirilerek kontrol amaçlı ambulansa alınan F.K. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA