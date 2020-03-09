İntihar için su deposuna çıkan adamı polis ikna etti
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İtfaiye, Polis, 3. Sayfa

İntihar için su deposuna çıkan adamı polis ikna etti

Konya'da su deposuna çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek itfaiye merdiveniyle aşağıya indirildi.

09.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:59
İntihar için su deposuna çıkan adamı polis ikna etti

Konya'da su deposuna çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek itfaiye merdiveniyle aşağıya indirildi.


Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galericiler Sitesi'nde borcunu bir kişiden alamadığı iddiasıyla sinir krizi geçiren F.K. (33), sitenin yanında bulunan asfalt şantiyesi içerisindeki su deposuna çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Borçlu şahsın olay yerine gelmesini isteyen F.K., zaman zaman demir korkuluklardan aşağıya sarktı. İtfaiye ekipleri, F.K'nın atlama ihtimaline karşı yere hava yastığı açtı. Polis ve müzakere ekipleri su deposuna çıkıp F.K'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma neticesinde şahıs ikna edildi. İtfaiye merdiveniyle çıktığı yerden indirilerek ambulansa alınan F.K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. - KONYA

Kaynak: İHA

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