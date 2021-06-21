İntihar için inşaatın vincine çıkan şahsı polis aşağıya indirdi
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İntihar için inşaatın vincine çıkan şahsı polis aşağıya indirdi

İntihar için inşaatın vincine çıkan şahsı polis aşağıya indirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde intihar etmek için bir inşaatın vincine çıkan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde intihar etmek için bir inşaatın vincine çıkan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Ö.(51)isimli bir vatandaş, cadde üzerinde bulunan bir inşaatın vincine tırmanarak oradan aşağıya atlamak istedi. Şahsın vince tırmandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, şahsı ikna edebilmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri ise, şahsın düşme ihtimaline karşı bölgede önlem aldı. İsmail Ö., polis ekiplerinin yoğun çabasının ardından ikna edilerek çıktığı yerden aşağıya indirildi. Ambulansa alınarak hastaneye götürülen şahsın, tefecilerden yüklü miktarda para aldığı, bunu ödeyemediği için de intihar etmek istediği öğrenildi. - KOCAELİ

İntihar için inşaatın vincine çıkan şahsı polis aşağıya indirdi
İntihar için inşaatın vincine çıkan şahsı polis aşağıya indirdi
İntihar için inşaatın vincine çıkan şahsı polis aşağıya indirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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