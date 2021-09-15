İntihar için çatıya çıktı, çay ikramı sırasında polis yakaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İntihar için çatıya çıktı, çay ikramı sırasında polis yakaladı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
İntihar için çatıya çıktı, çay ikramı sırasında polis yakaladı

ANTALYA'da, 3 katlı apartmanın çatısına çıkıp, intihar edeceğini söyleyen Hakan Y., ikram edilen çayı almak isterken, polis tarafından yakalandı.

ANTALYA'da, 3 katlı apartmanın çatısına çıkıp, intihar edeceğini söyleyen Hakan Y., ikram edilen çayı almak isterken, polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 510'uncu Sokak'ta meydana geldi. Bunalıma girdiği öne sürülen Hakan Y., 3 katlı apartmanın çatısına çıktı. İntihar edeceğini söyleyen Hakan Y.'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hakan Y.'yi ikna etmek üzere yanına çıktı. Kararlı olduğu için aşağı inmeyeceğini söyleyen Hakan Y., kendisine ikram edilen çayı almak isterken polis ve yakınlarınca yakalanıp, binadan indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Hakan Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


İntihar için çatıya çıktı, çay ikramı sırasında polis yakaladı

İntihar için çatıya çıktı, çay ikramı sırasında polis yakaladı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serenay Sarıkaya Müge Anlı Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Burak Yılmaz Miralem Pjanic Mehmet Akif Ersoy Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İntihar için çatıya çıktı, çay ikramı sırasında polis yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 17:10:52. #1.12#